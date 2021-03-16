10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

يستمر انتشار السمنة في الزيادة في جميع أنحاء العالم ، مصحوبًا بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم يستخدم عادة لتقييم السمنة في الممارسة السريرية ، فإن تغيير تكوين الجسم (على سبيل المثال ، انخفاض كتلة العضلات وزيادة السمنة الحشوية) شائع بين مرضى الكلى المزمن، ويزيد من مخاطرها.

ويمكن الوقاية من مرض الكلى المزمن ومضاعفاته من خلال إدارة عوامل الخطر وعلاج المرض لإبطاء تقدمه وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات. للحفاظ على صحة الكلى ، من المهم التحكم في عوامل الخطر لمرض الكلى المزمن التي يمكن تعديلها.





كما يجب تعزيز استخدام الأدوية التي تعزز فقدان الوزن مع طرق أمنه للحفاظ على الصحة ، خاصة في مرضى السكري من النوع 2 ، والسمنة ، ومرض الكلى المزمن.





ويجب الحفاظ على وزن الجسم عن طريق التغذية الكافية والنشاط البدني أمر إلزامي لتجنب فقدان الوزن، وتقليل عبء السمنة في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن ، والحفاظ على وزن مناسب للجسم وتكوين الجسم في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن وغسيل الكلى ، وتطوير استراتيجيات لتقليل مخاطر الزرع لدى المتلقين الذين يعانون من السمنة المفرطة.





ومن اهم النصائح الصحية للكلى



فقدان الوزن إذا كنت بدينة. كن نشطا، يساعد النشاط البدني في التحكم في مستويات السكر في الدم. الإقلاع عن التدخين. الحصول على فحص؟ تأكد من فحص كليتيك أيضًا. تناول الأدوية حسب التوجيهات. حافظ على ضغط الدم أقل من 140/90 ، أو اسأل طبيبك عن أفضل هدف لضغط الدم بالنسبة لك. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فابق في نطاق سكر الدم المستهدف قدر الإمكان. ابق في نطاق الكوليسترول المستهدف. تناول أطعمة قليلة الملح. تناول المزيد من الفواكه والخضروات. حافظ على صحة الكلى عن طريق التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم. إدارة عوامل الخطر لمرض الكلى





المصدر .cdc.gov