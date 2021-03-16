نجا من الموت بأعجوبة.. السيارة التي انقلب بها كريم عبدالعزيز | صور

" كان واحد من الناس زي الكل الناس.. عايشه بتجري وشقيانه.. مستوره مادام بابنا علينا مقفول بالترباس" أغنية لم تتجاوز كلماتها الأربعة دقائق ولكنها لخصت أحداث عمل سينمائي يكاد يكون الأروع بين أفلام في سينما جيله، لاحتوائه على مشاهد الأكشن التي نفذت بإتقان شديد تجعلك تشعر وكأنك تشاهد السينما الهوليودية، وامتزاجها بقصص إنسانية ورومانسية، كل هذا اجتمع في فيلم " واحد من الناس ".

جسد الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث فيلم " واحد من الناس " شخصية الشاب البسيط محمود مصطفى الذي احب زميلته منى وتزوجها والتي قامت بدورها الفنانة منة شلبي، كانت معاناته الدائمة عدم توافر فرصة عمل مناسبة سوى عمله كحارس أمن بأحد جراجات السيارات ومن هنا بنيت أحداث الفيلم، أثناء فترة عمل محمود شاهد صراع بين شابين وقام أحدهما بقتل الآخر ثم هرب فوقعت محفظته التي تحتوي على بطاقته الشخصية في يد محمود.

قام محمود بتسليم محفظة الجاني للضابط نبيل الدسوقي " محمد شومان " الذي اتضح بعد ذلك بأنه مرتشي لمساومته محامي القاتل على براءته مقابل مبلغ من المال، وتلفيق تهمة القتل إلى شخص آخر و مطالبة محمود الشاهد الوحيد في هذه القضية يزور شهادته وعند رفضه قام كمال أبو العزم " عزت أبو عوف " والد الجاني بخطف زوجة محمود و قتلها، حينها قام محمود بمهاجمة فيلا الجاني فتم القبض عليه، وعندما خرج من السجن استوحشت شخصيته في محاولة منه للنيل ممن قتلوا زوجته، وبدأت أروع مشاهد الأكشن في هذا الفيلم بواسطة مجموعة من السيارات الفارهة، ولكن أهمها هي سيارة مشهد النهاية التي شهدت مواجهة محمود لكمال أبو العزم.

كانت السيارة هي الأشهر في تاريخ صناعة النجمة الألمانية العريقة مرسيدس وهي من طراز W126 والذي تعود فكرة إنتاجه في العام 1973، ولكنه تم إصدار اول نسخة منه في العام 1979 ويتميز بانه الطراز الأطول عمرة مقارنة بأجيال مرسيدس حيث ظل خط إنتاج صناعته حتى العام 1992.

كانت السيارة مرسيدس W126 هي أول سيارة تحتوي على نظام الوسائد الهوائية، وتميزت هذه السيارة صلابة هيكلها الخارجي قوته لدرجة جعلت مخرج فيلم واحد من الناس يصرح بانه كان يجد صعوبة كبيرة في مشهد انقلاب العربية لثقل وزنها والذي يبلغ حوالي 1510 كيلو جرام، فاضطر إلى أن إضافة مشهد انحرافها لطريق القضبان الحديدية الخاصة بالقطار ليسهل عملية انقلابها.

استمدت السيارة W126 قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.8 لتر يولد قوة قدرها 156 حصانًا، والثاني مكون من 8 أسطوانات بسعة 3.8 لتر يستطيع ان يولد قوة قدرها 215 حصانًا، والمحرك الثالث V8 بسعة 5.0 لتر ليولد قوة 230 حصانًا.

جدير بالذكر ان فيلم واحد من الناس بطولة كلًا من " كريم عبد العزيز، منة شلبي، محمود الجندي، عزت أبو عوف، احمد راتب، رشا مهدي، بسمة، سليمان عيد، عبدالله مشرف، سعيد طرابيك، محمد شومان" ومن تأليف بلال فضل، و إخراج أحمد نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 19 يوليو من العام 2006.