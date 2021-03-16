مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور

يبحث الكثير عن اقتناء سيارة جديدة تحمل لقب موديل العام، إلى جانب التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع، سواء كانت فنية أو ميكانيكية أو من ناحية التصميم الخارجي و الرفاهيات، و لكن يبقى عامل السعر نقطة هامة يبحث عنها الكثير.

و تعتبر النسخة لادا جرانتا موديل 2021 و السيارة الصينية التابعة لشركة شيري و هي اريزو 5، هما اثنين من ابرز السيارات المشاركة في قائمة اصدارات السيدان داخل السوق المصري، حيث تضم كل نسخة العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى قيمتهم التسويقية و التي تبدو مناسبة لدى شريحة كبيرة من جمهور السيارات.

1 - لادا جرانتا موديل 2021

تضم السيارة نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال ذات خمس نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 98 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4268 مم، و بعرض 1700 مم، و بارتفاع 1500 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 480 لتر، و جنوط 14 بوصة، و تتسارع من 0 لـ 100 خلال 11.4 ثانية فقط.

و تضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية AIR BAGS، و تكييف هواء، و نظام الحماية ضدد السرقات IMMOBILISER.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال موديل FULL OPTION 2021محرك 1600 سي سي بسعر153 ألف جنيه.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر173 ألف جنيه.

2 - شيري اريزو 5 موديل 2021

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، و من خلال هذه الامكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية.

و تمتعت السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS، و EBD، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية، و مصابيح LED، و شاشة قياس 7 بوصة، و فتحة سقف للفئات الاعلى تجهيزًا.

ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 174.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 207.900 ألف جنيه.