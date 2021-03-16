مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور

يبحث الكثير عن اقتناء سيارة جديدة تحمل لقب موديل العام، إلى جانب التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع، سواء كانت فنية أو ميكانيكية أو من ناحية التصميم الخارجي و الرفاهيات، و لكن يبقى عامل السعر نقطة هامة يبحث عنها الكثير.
و تعتبر النسخة
لادا جرانتا موديل 2021 و السيارة الصينية التابعة لشركة شيري و هي اريزو 5، هما
اثنين من ابرز السيارات المشاركة في قائمة اصدارات السيدان داخل السوق المصري، حيث
تضم كل نسخة العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى قيمتهم التسويقية و التي تبدو
مناسبة لدى شريحة كبيرة من جمهور السيارات.
1 - لادا جرانتا
موديل 2021
تضم السيارة نوعين
من نواقل الحركة الأول مانيوال ذات خمس نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من
4 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها
98 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.
بينما تأتي
السيارة بنسبة طول بلغت 4268 مم، و بعرض 1700 مم، و بارتفاع 1500 مم، و مساحة
تخزين خلفية تسع إلى 480 لتر، و جنوط 14 بوصة، و تتسارع من 0 لـ 100 خلال 11.4 ثانية فقط.
و تضم السيارة
فرامل مانعة للانغلاق ABS،
و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية AIR
BAGS،
و تكييف هواء، و نظام الحماية ضدد السرقات IMMOBILISER.
و بلغ السعر
الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 :
الفئة الأولى
مانيوال موديل FULL OPTION 2021محرك 1600 سي سي بسعر153 ألف جنيه.
الفئة الثانية
أتوماتيك موديل FULL
OPTIONS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر173 ألف جنيه.
2 - شيري اريزو 5
موديل 2021
تحتوي السيارة
شيري اريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114
حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول
مانيوال و الثاني أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، و من خلال هذه الامكانيات
تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية.
و تمتعت السيارة
بمنظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS، و EBD، و مرايات
جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية، و مصابيح LED، و شاشة
قياس 7 بوصة، و فتحة سقف للفئات الاعلى تجهيزًا.
ويبلغ سعر
السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 :
الفئة الأولى
مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021
محرك 1500 سي سي بسعر 174.900 ألف جنيه.
الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192
ألف جنيه.
الفئة الثالثة AT / BASELINE
LEATHER موديل
2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 جنيه.
الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 207.900 ألف جنيه.