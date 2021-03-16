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سيارات

مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
مقارنة بين لادا جرانتا
مقارنة بين لادا جرانتا و شيري اريزو 5 موديل 2021
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صبري طلبه

يبحث الكثير عن اقتناء سيارة جديدة تحمل لقب موديل العام، إلى جانب التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع، سواء كانت فنية أو ميكانيكية أو من ناحية التصميم الخارجي و الرفاهيات، و لكن يبقى عامل السعر نقطة هامة يبحث عنها الكثير.

 

و تعتبر النسخة لادا جرانتا موديل 2021 و السيارة الصينية التابعة لشركة شيري و هي اريزو 5، هما اثنين من ابرز السيارات المشاركة في قائمة اصدارات السيدان داخل السوق المصري، حيث تضم كل نسخة العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى قيمتهم التسويقية و التي تبدو مناسبة لدى شريحة كبيرة من جمهور السيارات.

 

1 - لادا جرانتا موديل 2021

 

تضم السيارة نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال ذات خمس نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 98 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4268 مم، و بعرض 1700 مم، و بارتفاع 1500 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 480 لتر، و جنوط 14 بوصة، و تتسارع من 0 لـ 100  خلال 11.4 ثانية فقط.

 

و تضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية AIR BAGS، و تكييف هواء، و نظام الحماية ضدد السرقات IMMOBILISER.

 

و بلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 :

 

الفئة الأولى مانيوال موديل   FULL OPTION 2021محرك 1600 سي سي بسعر153  ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021  محرك 1600 سي سي بسعر173 ألف جنيه.

 

2 - شيري اريزو 5 موديل 2021

 

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، و من خلال هذه الامكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية.

 

و تمتعت السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS، و EBD، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية، و مصابيح LED، و شاشة قياس 7 بوصة، و فتحة سقف للفئات الاعلى تجهيزًا.

 

ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد  موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 174.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 جنيه.

 

الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 207.900 ألف جنيه.

مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصري موديل 2021| صور
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