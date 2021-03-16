طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

يعد الهوت دوج من الاكلات المفضلة للكثير من الأطفال، ولكن لا يفضل تناول في الخارج، وتحرص العديد من الأمهات للحفاظ على صحة أطفالها بشكل دائم.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الهوت دوج بالباف باستري للشيف الشربيني...
مقادير رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري
صدور دجاج شرائح
هوت دوج
بصل
ثوم
فلفل حار
بهارات دجاج
ملح وفلفل
عصير ليمون
زيت
عجينة باف باستري
لبن
بيضة
حبة البركة
سمسم للوجه
طريقة تحضير رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري
* يشوح البصل والثوم والفلفل في الزيت على النار ثم يتبل بالبهارات والملح والفلفل ومرقة الدجاج
* يحمر الهوت دوج في زيت غزير
* ثم يضاف الدجاج والهوت دوج لتتبيلة البصل والثوم
* تفرد عجينة الباف باستري وتحشى بخليط الدجاج والهوت دوج ويلف على شكل رول
* يخفق بيض ولبن ويدهن على وجه الرول ويرش بالسمسم وحبة البركة
* ثم يرص في صينية فرن ويدخل الفرن حتى تمام النضج