طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

يعد الهوت دوج من الاكلات المفضلة للكثير من الأطفال، ولكن لا يفضل تناول في الخارج، وتحرص العديد من الأمهات للحفاظ على صحة أطفالها بشكل دائم.





ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الهوت دوج بالباف باستري للشيف الشربيني...



