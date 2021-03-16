القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على مديرة مدرسة بالعجوزة.. وموقف "وزارة التعليم" و"نقابة المهن التعليمية"

شهدت مدرسة اللواء التجريبية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ، تعرض مديرة المدرسة لواقعة تعدي من جانب أحد أولياء الامور بإستخدام الألفاظ النابية والسباب إلى جانب محاولة التعدى عليها بالضرب، فيما إلتزمت مديرة المدرسة بضبط النفس دون أى تجاوز من جانبها .





وعلى الفور .. قامت مديرة المدرسة بتقديم بلاغ للشرطة ، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة ، بجانب تقديم مذكرة لإدارة العجوزة التعليمية ، ذكرت فيها أن أحد الأشخاص اقتحم مدرسة " أرض اللواء التجريبية المشتركة " التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ، اعتراضًا منه على مطالبة الادارة بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه ، الثلاث بالمراحل التعليمية المختلفة داخل المدرسة وحاول الاعتداء على مديرة المدرسة مستخدمًا عصا خشبية، ومنع المتواجدون داخل مكتبها الاعتداء عليها.





وقد قام أحد المتواجدين بتوثيق لحظة الاعتداء على المديرة بالفيديو ، الذي أظهر عددا من أولياء الأمور و المدرسين وهم يحاولون حماية المديرة من التعدى عليها بالضرب ، داخل المكتب و محاولة إخراجه خارج المكتب.





أقوال مديرة المدرسة بعد الاعتداء عليها

من ناحيتها قالت مها محمد حسن مديرة المدرسة أن ولى الأمر وجه لها عبارات نابية و وابل من السباب لشخصها و لإدارة المدرسة ، و حاول أمن المدرسة أكثر من مرة إبعاده وعدم السماح له بالدخول ، إلا أنه انتهز خروج طلاب المرحلة الابتدائية ليتسلل داخل فناء المدرسة ويتوجه إلى مكتبها ليحاول الاعتداء عليها أمام الجميع.





وأضافت مها حسن ، أن المعتدي يعمل محاميًا و إعتاد إثارة المشاكل مع الإدارة لعدم دفع نفقات الدراسة لأبنائه بالمراحل التعليمية داخل المدرسة ، و رغم ذلك لم نتخذ أية إجراءات بحق الطلاب فهم ليس لهم أية ذنب نتيجة للتصرفات العبثية التي يقوم بها الأب.





وتابعت مديرة مدرسة أرض اللواء التجريبي ، قمت بعد إنتهاء اليوم الدراسي بتحرير محضر بما حدث وتم إرفاق الفيديو المحرر بواسطة قسم شرطة أرض اللواء و حمل المحضر المقيد ضده رقم 2641 ادارى العجوزة 20/21 .



