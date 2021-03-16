الترجي يحرج الزمالك بهجمات خطيرة فى تعادل سلبي بالشوط الأول .. صور

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالتعادل السلبي على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر ، لكن سرعان من تمساكك دفاع الترجي ورد بهجمة خطرة فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد توغل من الهوني داخل منطقة الجزاء ومر من احمد عيد وحول الكرة عرضية كادت ان تنتهي بتسديدة من داخل المنطقة لكن الونش ابعد الكرة.

ويعتمد كارتيرون في أول مباراة له خلال ولايته الثانية مع الزمالك بعد عودته للقلعة البيضاء على المهاجم الشاب أسامة فيصل كرأس حربة في مواجهة الترجي.





ولم يشكل الزمالك أي خطورة على مرمى الترجي في أول 20 دقيقة من المباراة، وسط استحواذ أكبر للفريق التونسي ، قبل أن ي نجح جنش في انقاذ الزمالك من فرصة هدف للترجي بعدما خرج من مرماه في توقيت مميز وأمسك بتمريرة الهوني قبل أن تصل لمهاجم الترجي في الدقيقة 21.





وجاءت أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 36 من أحداث المباراة، ركلة ركنية لكن حارس الترجي ابعد الكرة عن مناطق الخطورة ، بعدها سدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.





وانطلق حمدي الهوني من الجانب الأيمن للزمالك، وكاد أن يفتتح أهداف الترجي في الدقيقة 40 لولا براعة جنش الذي أبعد الكرة لركلة ركنية، وواصل جنش تألقه ومنع الترجي من فرصة هدف في الدقيقة 41 من أحداث المباراة.





ضغط الزمالك في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول، وحصل على 3 ركلات ركنية لكن في النهاية لم يستغل أي منهم بالشكل السليم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.