وداعا لدهون البطن العنيدة بهذه الحيلة

فى 14 يوم فقط يمكنك نسف دهون البطن العنيدة والتخلص من الكرش برجيم سريع لحرق دهون البطن وإنقاص الوزن وإليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
تلف الكبد والمخ.. 7 مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها
الاسبوع الاول
الإفطار .
طبق شوفان بلبن خالى الدسم أو كورن فليكس بلبن خالى الدسم
أو
بيضة مسلوقة + توست سن
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن
أو
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من مشروب بذر الكتان والقهوة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الاسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش +1 توست سن
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ سلطة
إليك طريقة تجهيز المشروبات التالية بجانب الرجيم السابق لحرق أسرع للدهون
مشروب جنزبيل والمريمارية
إليك طريقة تجهيز المشروبات
مشروب بذر الكتان والقهوة :
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى.
مشروب بذور الحلبة والقرفة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
تطبيق الوصفة
انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب.