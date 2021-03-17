وداعا لدهون البطن العنيدة بهذه الحيلة

فى 14 يوم فقط يمكنك نسف دهون البطن العنيدة والتخلص من الكرش برجيم سريع ل حرق دهون البطن وإنقاص الوزن وإنقاص الوزن و إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







قرأ أيضا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الاسبوع الثانى



الإفطار 6 صباحا



قطعة جبن قريش +1 توست سن



الغذاء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ سلطة

إليك طريقة تجهيز المشروبات التالية بجانب الرجيم السابق لحرق أسرع للدهون



مشروب جنزبيل والمريمارية الإفطار 6 صباحا

إليك طريقة تجهيز المشروبات





مشروب بذر الكتان والقهوة :







ماذا تحتاجين





1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من المريمارية

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى.







بي ض ة مسلوقة +ثمرة فاكهة

مشروب بذور الحلبة والقرفة



1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء



تطبيق الوصفة

انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب.