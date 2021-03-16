متحف الإسماعيلية يلقي الضوء على أبرز التماثيل الأثرية لملكات مصر.. شاهد

ألقي متحف آثار الإسماعيلية، الضوء، علي أهم القطع الأثرية التي جسدت التطور التاريخي للمرأة عبر العصور القديمة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، والذى يوافق 16 مارس من كل عام.





وسلطت إدارة متحف آثار الإسماعيلية، الضوء على تاريخ المرأة، الآلهة، و الأم، و الملكة فى الحضارة المصرية القديمة، تحت عنوان " ست الستات".





وقالت إدارة المتحف، ان من أشهر أسماء النساء التي عرفها المصرى القديم، الإلهة حتحور وهى الأم الأولى للآلهة وهي أيضًا حتحور ربة الحب والخير والجمال والامومة التى يشبهها الإغريق بإلهتهم " افروديت ".





أما إيزيس فهي أكثر النساء شهرة في التاريخ المصرى القديم ، بل إنها أحيانًا ترمز إلى مصر نفسها، وهي قرينة أوزوريس التي صاحبته وساندته وقامت بعده بنشر عقيدته.





وبحسب متحف الإسماعيلية القومي، كانت الملكة الأم الوصية على العرش تقوم بدور بالغ الأهمية بجانب ابنها، ومن أشهر الملكات اللاتي حظين بمكانة متميزة الملكة " حتب حرس " زوجة الملك " سنفرو" وأم الملك " خوفو "، وكانت تتمتع بمكانة جليلة ، ونفس هذا التبجيل والاحترام قدمه أحمس محرر مصر من الهكسوس لأمه الملكة ”اياح حتب " التي تولت الوصاية على أحمس ابنها وحلت مكانه بالعاصمة عند ذهابه للقتال.

وأقام أحمس لوحة كبيرة بمعبد الكرنك تبين قدرة هذه الأم والملكة المثالية من أجل تحقيق استمرارية الأسرة بفضل نشاطها وانجازاتها في مختلف المجالات لدرجة أنها تمكنت من التوحيد بين جيوش مصر، وكانت أول امرأة تنال وسامًا عسكريًا، حيث أرفق أحمس مع مومياء أمه المبجلة، التذكارات المرتبطة بشجاعتها الأسطورية.





و لا ينسى التاريخ الملكة " حتشبسوت " التي حكمت مصر لمدة تجاوزت 20 عام ، وكانت شخصية فريدة من نوعها وتميز عصرها بالرخاء والاستقرار.





كما أقامت مدرسة للمثالين والنحاتين، وبذلك أنشأت أول ورشة فنية ملكية، كما أقامت معبد الدير البحري، وهو المعبد الرائع الذي قام بتصميمه مهندسها المعماري " سنموت " ويعد تحفة فنية و معمارية تدهش الزوار من سياح العالم حتى اليوم .





وكانت الملكة حتشبسوت هي أول ملكة فرعونية حكمت مصر بالرغم أنه كان من المفترض أن يحكم ابن زوجها (تحتمس الثالث)، ولكنها تمكنت من إقناع الكهنة بقدرتها على تولي الحكم بعد وفاة زوجها، حيث قالت أنها حلمت بأن الآلهة رشحتها لتولي الحكم ، و بالتالي تمكنت من انتزاع الحكم من ابن زوجها تحتمس الثالث، و لكن لم يقتنع الاهالي بأن تتولى إمرأة حكمهم ، و لذلك لجأت إلى التشبه بالرجال في ملابسها و زينتها و حتى في وصف نفسها و في ألقابها ، و كانت تجعل النحاتين يصورنها على هيئة رجل فكانوا يضيفون لها اللحية و ملابس الرجال ).





وفى عصرها ازدهرت البلاد اقتصاديا وسياسيا وصارت مصر هي الدولة الأولى تحضرا وغنى، وتميز عهدها بقوة الجيش والبناء والرحلات التي قامت بها.





ولم يكن هناك أي دور لابن زوجها فكان ليس له دور كبير في فترة حكمها مما سبب حقدا لدى تحتمس الثالث وبعد أن اختفت الملكة "حتشبسوت" حاول تحتمس الثالث أن يدمر كل تمثال لزوجة أبيه ويشوهه ويمسح اسمها ويخفي ملامح حكمها.





كرست الملكه حتشبسوت كل قواها وموارد مصر حتى تنشأ الطرق والمعابد والمنازل وتحسن احوال البلاد الداخليه وحاولت ابقاء مصر بعيده عن الحروب .





ويحتوى متحف آثار الإسماعيلية على قطع أثرية مميزة معروضة بقاعة العرض الرئيسية بالمتحف للآلهة ايزيس و حتحور وسخمت و باستت و الملكة حتشبسوت.