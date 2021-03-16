استخراج 1147 بطاقة مجانا وندوة للتمكين الاقتصادي للمرأة في كفر الشيخ.. صور

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، استخراج 1147 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.





وأعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، استخراج بطاقات الرقم القومى، اليوم الثلاثاء، لـ 313 سيدة بقرى شنو، المنشية، الحمراوي، أمية، أبو طبل، دفرية، ورزقة الشناوي التابعين لمركز كفر الشيخ، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات.





يأتي ذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

وفي سياق آخر، عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ومركز النيل للإعلام، ندوة بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة.. والصحة الإنجابية»، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات اللازمة.

حضر الندوة، كل من، فريدة المزين، وماجدة عمر، وسعيدة كامل ، والدكتورة هالة نصر، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.





وتناول الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة بجامعة، التمكين الاقتصادي للمرأة ، وأهميته في خطة التنمية التي تتبناها الدولة في هذا الصدد.



