التعليم: غلق موقع الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.. 25 مارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمدارس بسرعة انهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد من استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021 حتى يتسنى للوزارة حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم ، مشيرةً إلى أنه سيتم غلق الموقع يوم الخميس 25 مارس 2021 .





وكانت قد أعلنت عدد من الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2021.





طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، لا بد من الدخول علي موقع الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg وكتابة الايميل الموحد الخاص بالطالب والذي يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول ، ثم كتابة الباسورد الخاص بك والذي يبدأ ، مع مراعاة ضرورة كتابة حرف ال S كابيتل ثم كتابة رمز الشباك وتاريخ الميلاد "لمن ينسى كلمة السر". حيث قالت الإدارات التعليمية إنه قد تم إتاحة طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 ، مشيرةً إلى أنه ل #Std ، مع مراعاة ضرورة كتابة حرف





بعد ذلك سيتم فتح الاستمارة ليراجع الطالب بياناته جيدا ويتأكد من صحتها، ثم يتم الضغط في النهاية على أيقونة طباعة.





وسيجد الطالب كلمة اطبع بالضغط عليها سيفتح له اختيار تحويل الاستمارة لملف PDF ، وبالضغط على علامة ال PDF سيتم تحميل استمارة الطالب كملف PDF ، ليقوم الطالب بتحميلها على الموبايل لطباعتها.





وحذرت الإدارات التعليمية جميع طلاب الثانوية العامة، من ضرورة عدم مشاركة أحد أيا كان شخصه، بيانات الإيميل الموحد والباسوورد الخاص.





وأكدت الإدارات التعليمية أنه بعد طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة واستكمال التوقيعات المطلوبة عليها، على الطالب أن يحتفظ بالاستمارة في ملف شفاف لحين طلبها في المدرسة، وعند الطباعة لا بد من طباعة 3 ورقات ( اول ورقة هي الاستمارة، والورقة الثانية عبارة عن بطاقة تحقيق الشخصية والإخطار الخاص برقم الجلوس، أما الورقة الثالثة فهي إقرار دخول الامتحان ) ، ومن المفترض أن يوقع على هذا الإقرار الطالب وولي أمره .



