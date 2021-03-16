ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:57 م
ميدو
ميدو
Advertisements
محمد رشاد
شن أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا على الإدارة المؤقتة التي تدير الزمالك، والجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة أمام الترجي بهدف نظيف دون رد فى اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، "فرصة الزمالك للتأهل خرجت من يده وأصبحت في "يد منافسيه"، ومشاكل الفريق خارج الملعب".

وأضاف "كان "من الظلم" أن يفوز الزمالك علي الترجي اليوم، إدارة الزمالك فعلت كل شيء خطأ وكان لابد من أن تكون هذه النتيجة، الترجي قدم مباراة كرة قدم "محترمة" والزمالك لم يستطع مجاراته على أرض الملعب".

وتابع ميدو "إدارة الزمالك فعلت كل شيء خطأ عشان موسم الزمالك يفشل الإدارة باعت مصطفي محمد وتعاقدت مع لاعبين، أحدهما لا يحق له المشاركة في أفريقيا، والثاني "أصغر لاعب في الفريق أفضل منه".

وواصل ميدو "أشرف قاسم لم يكن يعلم أي شيء عن بدائل مصطفي محمد، وأتمنى أن يخرج في أسرع وقت ويعلن الحقيقة"، كما أن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، واختيار بدائل مصطفي محمد، واتخاذ هذه القرارات دون العودة لخبراء كرة قدم "جرائم كروية".

وأكمل "لا أفهم حتي الآن سبب رحيل باتشيكو في هذا التوقيت قبل المباراة الأهم أمام الترجي، وكارتيرون لن يتحمل أي مسؤولية في حال خروج الفريق من دوري أبطال افريقيا، "هيحمل المسئولية للي قبله"، بعيدا عن إن ده في أصول الكورة "عيب".

واختتم ميدو "كارتيرون رحل من الزمالك بسبب الأموال وليس لوجود مشاكل مع مرتضي منصور "متضحكوش علينا"، وكذلك لم يضح من أجل العودة للزمالك كما يقول وكيله، "كده كده التعاون كان هيمشيه، يجب أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي للتحقيق مع اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك وكيفية إدارتها لشؤون فريق كرة القدم".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حازم إمام يكشف عن رأيه في البديل الأنسب لـ مصطفى محمد ..فيديو

ميدو يهاجم بدائل مصطفى محمد في الزمالك.. ويوجه نصيحة لـ مجلس الإدارة

رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

باتشيكو يرحل عن الزمالك بعد مباراة الترجي التونسي.. تفاصيل

«هاتوا مكانه حسام حسن».. آراء الجماهير حول رحيل باتشيكو من الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يهاجم المسئولين عن حدائق الأهرام: فوضى وعشوائية

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

النيابة تأمر بحبس المتهم بارتكاب فعل فاضح فى مترو الأنفاق

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

Advertisements

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

بهدف نظيف .. الزمالك يُضعف آماله في بلوغ ربع النهائي بهزيمة مريرة أمام الترجي بأفريقيا.. صور

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

لم نكن جاهزين.. أول تعليق من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

البطل.. شوبير يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب