ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بصوا للأهلي.. طارق يحيى: مباراة الترجي درس للاعبي الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:11 ص
محمد رشاد
قال طارق يحيى لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، واجه الأبيض بتنظيم قوي جدًا، كما نجح في إغلاق طرق اللعب على مضيفه.

وأضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "معين الشعباني مدرب الترجي أغلق كل نقاط القوة لفريق الزمالك، الترجي لعب بشكل تنظيمي غير عادي، ولاعبو الزمالك كانوا غير قادرين على خلق فرص وانعدمت الخطورة بشكل كبير".

وتابع: "يجب على لاعبي الزمالك أن يصبوا تركيزهم على التأهل بشكل أكبر، الأمل ما زال موجودًا، أريد أن يأخذ لاعبو الزمالك مباراة الترجي التونسي كدرس للمباراتين المقبلتين، وألا يصابون بالإحباط، ولا تراجع ولا استسلام في مباراة الجزائر".

واستكمل: "فيتا كلوب تعادل مع الأهلي في القاهرة 2-2، اليوم في الكونغو فاز الأحمر، حالة لاعبي الأهلي اختلفت وظهر الفارق مع فيتا، يجب أن يكون لدينا عزيمة أكثر من ذلك لأن مباراة تلو الأخرى نفقد الثقة".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوتي في المناسبات لعدم إحراجهم؟.. الإفتاء تجيب

بعد تراجع الأمس.. سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.. فيديو

حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور