بصوا للأهلي.. طارق يحيى: مباراة الترجي درس للاعبي الزمالك

قال طارق يحيى لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، واجه الأبيض بتنظيم قوي جدًا، كما نجح في إغلاق طرق اللعب على مضيفه.





وأضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "معين الشعباني مدرب الترجي أغلق كل نقاط القوة لفريق الزمالك، الترجي لعب بشكل تنظيمي غير عادي، ولاعبو الزمالك كانوا غير قادرين على خلق فرص وانعدمت الخطورة بشكل كبير".





وتابع: "يجب على لاعبي الزمالك أن يصبوا تركيزهم على التأهل بشكل أكبر، الأمل ما زال موجودًا، أريد أن يأخذ لاعبو الزمالك مباراة الترجي التونسي كدرس للمباراتين المقبلتين، وألا يصابون بالإحباط، ولا تراجع ولا استسلام في مباراة الجزائر".



