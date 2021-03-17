نور الشربيني تقصي حاملة لقب بلاك بول للاسكواش.. وتأهل سلمى هاني

أقصت نور الشربيني، الإنجليزية سارة جان بيري حامل لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش، عقب تغلبها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة بلاك بول للسيدات حتى 18 مارس الجاري بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وفازت نور الشربيني بالشوط الأول 11-9 قبل أن تعادل سارة جان بيري النتيجة بـ 5-11 وفازت نور بالشوطين الثالث والرابع 11-7 و11-6.





وتواجه نور، النيوزلاندية جويل كينج بعد تغلبها على المصرية هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون مقابل ، بينما تأهلت سلمى هاني بالفوز على الأمريكية أوليفيا كلين بثلاثة أشواط دون مقابل في 22 دقيقة فقط.





وتواجه سلمى هاني، الأمريكية أماندا صبحي بعد فوزها على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين ، كما تقام مباريات نصف النهائي الأربعاء على أن تختتم منافسات السيدات مساء الخميس.





وتنطلق منافسات بطولة بلاك بول للرجال بداية من الجمعة وحتى 25 من مارس الجاري.