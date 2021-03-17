رد فعل حمدي النقاز عقب فوز الترجي على الزمالك .. شاهد

علق حمدي النقاز، لاعب الترجي، علي نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت 1:0 لصالح النادي التونسي الذي أقيمت بينهما امس الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا،





ونشر حمدي النقاز عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة، وعلق عليها الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".





وسجّل الترجي، في المباراة التى جمعته مع الزمالك مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة هدفا دون رد، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بواسطة اللاعب الليبي حمدي الهوني بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.



