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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:56 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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محمد بدران
هاجم أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، مسئولي النادي بعد خسارة الفريق أمام الترجي التونسي في المباراة الذي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه على "تويتر":"‏كلمة وأتحمل مسؤوليتها محدش بيحب الخير لحد جوه نادي الزمالك حروب دايمًا دايرة بين لاعبين و مجالس إدارات ومدربين سابقين ومسئولين".

وتابع عبد الملك "عمري ما شوفت الكل متكاتف و بيحب الخير إلا قليلين و في اوقات متباعدة، الأنا فقط هي السائدة.. روح الجماعة بتيجي كل فين وفين ودي مشكلتنا التاريخية".

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