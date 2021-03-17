الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت غضباً، بعد ما أجبرت كلية الهندسة والبترول طالباتها على نزع عباءاتهن بغرض التفتيش، بحسب روايات عدد من الطالبات.





وتداول عدد من النشطاء في الكويت، أنباء عن إرغام إحدى الطالبات في الكلية على نزع العباءة أو فتحها للتفتيش قبل دخول القاعة، وذلك ضمن شروط دخول الاختبار المنعقد في الكلية.





ونقلت وسائل إعلام كويتية، عن دكتور فايز الظفيري، مدير جامعة الكويت بالإنابة قوله إنه طلب من عميد الكلية التحقق مما أثاره النشطاء على مواقع التواصل، والتأكد من حقيقته وملابساته، مشددا على إحالة المسئول عن هذا الأمر إلى التحقيق، حال ثبوت حدوثه.





وأعرب عدد من الطلاب والنشطاء عن غضبهم عبر هاشتاج #فصّخوا_عباياتنا، رافضين ما اعتبروه "انتهاكات" وعدم احترام، بسبب إرغام طالبات على نزع العباءة للتفتيش.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصدر مسؤول في الكلية، قوله إن "اتخاذ أي نوع من أنواع الإجراءات اللائحية في مكافحة الغش، لن يثني الكلية عن متابعة سلامة اختباراتها، من خلال بذل كل الوسائل الكفيلة بمحاربة الغش، مع حفظ كرامة الطالب وعدم إحراجه خلال عملية التفتيش الذاتي إن تطلب الأمر ذلك".





وأوضح أنه "لم يكن هناك أي إجراء جديد في عملية مراقبة الاختبارات، ولكن هناك من يحاول أن يؤثر على عمليات المراقبة من خلال بعض المنصات، ولكن هذا لن يؤثر في تطبيق اللوائح في مكافحة الغش".





وتابع المصدر "حال كانت الاختبارات بالحضور الشخصي في مبنى الكلية، فيندب من شؤون الطلبة مهندسات للتعامل مع الطالبات والتأكد من شخصياتهن في حال كن منقبات، وفي حال الشك في وجود أوراق تحت اللباس يكون هناك مكان مخصص، يطلب من الطالبة التوجه له مع المهندسات، للتأكد من عدم حمل أي وسائل تساعد على الغش من سماعات أو أوراق وغيرها".



