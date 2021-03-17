نتنياهو يزور الإمارات غدا

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه الى دولة الامارات العربية المتحدة غدًا الخميس في زيارة ستستمر لعدة ساعات.

ووفقًا للصحيفة العبرية المقربة من نتنياهو، استأنف مكتب الأخير الاتصالات مع المسؤولين في الامارات لتنسيق الزيارة، بعدما تم تأجيلها قبل أيام.

يشار إلى أن نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.

وكانت الأردن عرقلت الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع إسرائيل لولي العهد الأردني بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة، إلا أنه كان تم إلغائها.