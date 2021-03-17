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محافظات

ضبط 9 شيش داخل مقاهي وتحرير 7 محاضر في حملة بالأقصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر  حملة مكبرة  على المقاهي لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم أرتداء الكمامات، وضبط 9 "شيش" داخل عدد من المقاهي بالمدينة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وجرى التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من إنتشار الفيروس اللعين.

جاءت الحملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
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