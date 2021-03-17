ضبط 9 شيش داخل مقاهي وتحرير 7 محاضر في حملة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة على المقاهي لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم أرتداء الكمامات، وضبط 9 "شيش" داخل عدد من المقاهي بالمدينة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وجرى التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من إنتشار الفيروس اللعين.



