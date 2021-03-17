قبل الزواج بأيام.. شاهد.. شاب يهشم سيارة الزفاف الخاصة بشقيقته

تسبب شاب في تهشيم سيارة والده التي اشتراها مؤخرا، لحضور مناسبة عائلية مهمة، ولكن لم يلهمه القدر فقد أصيب ابنه في حادث سير أثناء قيادته السيارة الجديدة بسبب السرعة الزائدة.











وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن شابا أستراليا يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب في حادث سير أثناء قيادته سيارة أبيه بعد اصطدامه مع عمود إنارة في الشارع بعد طلبه من والده إجراء بعض المهام السريعة بها.











ذكر والد الشاب أن السيارة تحطمت تماما بعد أن اصطدمت بعمود إنارة في الشارع، وحينما استيقظ الشاب في المستشفى أوضح أنه كان يسير بسرعة بالفعل ولم يتخيل وجود عمود للإنارة في ذلك المكان.











وأوضح الأب أن قيادة نجله حكيمة للغاية بالرغم من سرعته، إلا أنه يتمكن من التحكم في سرعة السيارة، فإنه يقود السيارات منذ أن كان عمره 15 عاما، فلم يتخيل أن السرعة قد تخون خبرة نجله في القيادة.











جدير بالذكر أن والد الشاب اشترى تلك السيارة ودفع آلاف الدولارات من أجل حفل زفاف ابنته الذي كان من المقرر أن يقام الأسبوع القادم، ولكن تسبب ذلك الحادث في تأجيله ولكن الإيجابي في الأمر أن الشاب خرج سليما ومصابا بجروح طفيفة.