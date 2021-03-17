بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

في تطور نوعي على طريق مكافحة جائحة كورونا ، أعلنت شركة "موديرنا"، أنها بدأت إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد للمرضى من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاما.





وتأتي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من دراسة تجريها الشركة الأمريكية على لقاحها المضاد لـ"كوفيد 19".





وستقيّم الدراسة سلامة وفعالية جرعتين من لقاح "mRNA-1273" بفاصل زمني يبلغ 28 يوما، وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلا في الولايات المتحدة وكندا.



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وقد تم ترخيص اللقاح بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لدى الأمريكيين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.





اللقاح ذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما. كما تختبر الشركة في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر الماضي، استخدامذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.





ويتم إجراء الدراسة الأخيرة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم في الولايات المتحدة.