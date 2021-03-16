دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة

حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين يمشون ببطء هم أكثر عرضة للوفاة بأربعة أضعاف من فيروس كورونا ومرتين للإصابة بفيروس كوفيد -19 الحاد.





درس باحثو جامعة ليستر 412،596 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة في منتصف العمر والعلاقة النسبية بين كتلة الجسم وسرعة المشي وفيروس Covid-19.





اكتشف الفريق أن الأشخاص الذين يمشون ببطء ولكنهم يتمتعون بوزن طبيعي هم أكثر عرضة 2.5 مرة للإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19 الحاد مقارنة بالوزن الطبيعي، الذين يمشون بسرعة.





ووجدوا أيضًا أن الذين يمشون ببطء كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 3.75 مرة بسبب الفيروس الذي وضع معظم العالم في حالة من الإغلاق وأدى إلى وفاة الملايين.





بالنسبة للدراسة، تم تعريف المشي البطيء على أنه الشخص الذي يتحرك بسرعة ثلاثة أميال في الساعة ، بينما المشي السريع هو من يتحرك بسرعة تزيد عن أربعة أميال في الساعة.





في حين أن سبب النتائج لا يزال غير واضح، يشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يكون لديهم نظام قلبي وعائي صحي، بغض النظر عن وزنهم.