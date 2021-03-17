الفلبين تعلن حظر دخول الأجانب مؤقتا بسبب فيروس كورونا

قررت الحكومة الفلبينية حظر دخول الأجانب مؤقتا، والسماح بدخول ما لا يزيد على 1500 من رعاياها يوميا عبر مطار مانيلا الدولي، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم /الأربعاء/ أن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر، وتهدف إلى منع انتشار سلالات الفيروس من الدول الأخرى.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستقوم بإلغاء يعض رحلاتها الجوية امتثالا للقيود المؤقتة.