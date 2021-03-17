صدمة عمره.. شاب يكتشف سرا خطيرا بعد إجرائه تحليل DNA

بمحض الصدفة البحتة اكتشف شاب بعد ما أجرى فحصا للحمض النووي أن لديه أب و33 أخا وأختا لا يعلم عنهم شيئًا، لينكشف أسرار غير متوقعة عن حياته وتقلبها رأسًا على عقب.





كان الشاب والذي يدعى "أندي نبيل" قد شارك في تحدي جديد على "تيك توك" وهو إجراء تحليل الحمض النووي ليشارك المستخدمون عبر "تيك توك" أكثر النتائج مثيرة للدهشة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





شارك الشاب في التحدي ليكتشف سر لا يصدق عن حياته باكملها، فيقول "اندي" في مقطع فيديو على "تيك توك":" في صغري كنت اعتقد إن أصولي فرنسية أو أنجليزية، ولكن بعد أن قمت بالاختبار أوصت النتائج بأنني قد أكون إيرلنديًا بنسبة كبيرة".





ليس هذا الاكتشاف فحسب بل توصل إلى ما هو أخطر وهو أن نتائجه تتطابق الحمض النووي لرجل لا يعرفه، وبعد البحث عن اسم الرجل عبر صفحات الإنترنت توصل إلى أنه متبرع بالحيوانات المنوية.





بل ولديه 30 شقيق وشقية من هذا الرجل الذي لا تربطه به أي علاقات سابقة، وترتيب "اندي" بين الاشقاء الـ 30 هو الثاني.



