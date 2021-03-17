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رياضة

جمال الحاجي: فوز كينشاسا انطلاقة للأهلي.. والزمالك يعيش حالة فنية سيئة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:41 ص
جمال الحاجي
جمال الحاجي
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يسرى غازى
علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي والمدرب التونسي على فوز الأهلي وخسارة الزمالك فى دوري ابطال افريقيا.

كان الأهلي تغلب على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة فيما تلقى الزمالك خسارة أمام الترجي بهدف دون رد.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كانت ردة فعل الأهلي المصري امام فيتا كلوب الكونغولي في الوقت المناسب حيث أبقي فرسان القلعة الحمراء على حظوظهم كاملة في الترشح للدور الربع النهائي من مسابقة دوري الابطال الافريقية. 
الأهلي الذي خاض مباراة القاهرة بقوة كبيرة حيث سيطر بالطول والعرض على المباراة لكن التوفيق لم يكن من جانب أبناء موسيماني واكتفى الأهلي بتعادل مخيب. لكن مباراة ملعب الشهداء بكنشاسا كانت مغايرة بكل المقاييس حيث لعب الأهلي بذكاء وواقعية كبيرة. 

تابع: حجم اللعب هذه المرة لم يكن من جانب الأهلي الذي لم يتجاوز ال 36% لكن الواقعية كانت حاسمة والاختيارات التكتيكية من جانب الجنوب افريقي كانت ناجحة والأداء الدفاعي المدروس مثل دفعا قويا للهجمة المرتدة والسريعة التي توجها محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد بثلاثية في شباك الحارس الكونغولي اوموسولا. الأهلي وجد أخيرا توازنه والرجوع بثلاث نقاط من كنشاسا بالذات ستكون الانطلاقة الحقيقية للفريق.

أضاف: من جانبه اصطدم الزمالك بجاهزية الترجي التونسي الذي صعب مهمة فرسان القلعة البيضاء في الترشح الى الدور الربع النهائي وحسب رأيي الخاص مهمة الزمالك أصبحت مستحيلة في الترشح.

أضاف :  الزمالك حاول السيطرة على منطقة وسط الميدان لكن لا الفرجاني ساسي ولا طارق حامد نجحا في فك الحصار الذي فرضه المتألق بن رمضان والجزائري بن غيت ومن ورائهما الايفواري كوليبالي الذين صدوا كل هجمات الزمالك الذي افتقد العمق الهجومي وكانت هجماته تتكسر على مشارف منطقة العمليات التي فرض عليها لاعبو الترجي دفاع المنطقة وبالتالي الحد من خطورة بن شرقي أوباما وزيزو وأسامة فيصل. 

استطرد: وكلما تقدمت المباراة الا وتاه لاعبو الزمالك في وسط الميدان بينما كان الترجي يؤمن بإمكانياته وتقدم بفضل إمكانيات لاعبيه الى ان تمكن الليبي الهوني من مغالطة جنش بعد تمريرة حاسمة من النقاز. رغم حجم اللعب الذي فرضه الزمالك الا ان كل العمليات الهجومية كانت عقيمة وغير حاسمة. 

وقال ايضا: الزمالك يعيش فترة سيئة جدا على المستوى الفني وحتى على مستوى الرصيد البشري حيث مثل غياب راس حربة هداف في قيمة مصطفى محمد مشكلا لم يستطع الفرنسي كارترون إيجاد الحلول اللازمة له مما صعب مهمة الزمالك امام الترجي الذي انتصر في القاهرة لأول مرة في تاريخه.
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