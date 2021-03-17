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أخبار العالم

أزمة لبنان.. فرنسا تتحدث عن سيناريوهات مرعبة: الشعب وحده سيدفع الثمن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:32 ص
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
نقلت صحيفة "الوطن" الإماراتية، عن مصادر دبلوماسية في باريس،أن فرنسا تعتبر أن القادة في لبنان ماضون في إضعاف وارتكاب جريمة ضد بلدهم.

وأضافت المصادر أن المسؤولين يتجاهلون المخاطر التي بلغت مستويات صار من الصعب احتواؤها، وتبعًا لذلك فإن لبنان مقبل على أيام شديدة الصعوبة، واللبنانيون وحدهم سيدفعون الثمن.

وحسب المصادر نفسها، تتحدث الجهات الفرنسية المعنية بالملف اللبناني بقلق بالغ أكثر من أي وقت مضى، على الوضع في لبنان، وتخشى سيناريوهات مرعبة تهدده، ما لم يبادر قادته الى خطوات علاجية سريعة، لأن سقوط لبنان هذه المرة، قد يمنعه من النهوض من جديد.

وكانت صحيفة "اللواء" اللبنانية، أفادت في وقت سابق بأن هناك اتفاقا بشأن تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال 72 ساعة".

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن "معلومات تم تداولها ليلا، بشأن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على أن تضم 20 وزيرًا، وتسند فيها وزارة ‏الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام".

يأتي ذلك على خلفية انهيار الليرة اللبنانية، إذ سجلت، أمس الثلاثاء، 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيون إلى تنظيم احتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق.

كما يشهد لبنان انهيارًا شاملًا في كل قطاعاته وخصوصا على الصعيد الاقتصادي ودمار الليرة اللبنانية أمام الدولار، فضلًا عن الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
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