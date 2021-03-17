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فن

محمود حجازي برفقة يسرا من كواليس "حرب أهلية"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك الفنان الشاب محمود حجازي صورة جديدة مع الفنانة الجميلة يسرا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عليها الفنان محمود حجازي، مشوقا جمهوره: "من حرب اهلية، رمضان 2021 ان شاء الله".

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات حول انتظار هذا العمل بكل حماس، ومتمنين التوفيق والنجاح.

وتألقت الفنانة يسرا باطلالة شبابية كاجول، حيث ارتدت فستانا باللون البرتقالي، واضافت لمسة جمالية بلوك مكياج برونزي، وبتسريحة الويفي أكملت جمال طلتها.

ويعد مسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا وباسل الخياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض وسارة التونسي، ويعد العمل من اخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وانتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.
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