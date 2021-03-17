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أخبار العالم

لمتابعة قرارات قمة العلا.. بدء اجتماع وزراء خارجية التعاون الخليجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:58 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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قسم الخارجي
بدأت مراسم انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس، عبد اللطيف الزياني.


وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة 147 للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. 


وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في 5 يناير الماضي.


كما سيبحث اجتماع وزراء خارجية التعاون الخليجي المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
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