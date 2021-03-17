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التأمين الاجتماعي تكشف حيثيات زيادة المعاشات 13٪ مقارنة بالعام المالي السابق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:52 ص
زيادة المعاشات
زيادة المعاشات
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هاجر إبراهيم
تحدث اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عن حيثيات زيادة المعاشات 13% مقارنة بالعام المالى السابق، قائلا إن العام السابق كان هناك زيادة فى المعاشات بنسبة 14%.


وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن نظام المعاشات يعد نظاما ممولا، أى تأدية اشتراكات أثناء الخدمة حتى الوصول لسن الـ 60 والبدء فى إعطاء المعاش المستحق، حيث إن المعاش ليس للمواطن وحده بل بعد وفاته.


وأوضح أن الفلسفة التى يتم اعتمادها فى التأمينات هى إعطاء الاعتبار للقيمة السعرية للجنيه المصرى كل عام، وهذا سبب زيادة المعاشات، لافتا إلى أنه يجب الربط بين قيمة المعاش ونسبة معدل التضخم فى الدولة.


وأكد أنه عند منح زيادة يتم وضع الاعتبار فى عاملين اثنين، الأول معرفة معدل التضخم، والثانى النظام المالى، متابعا أن معدل التضخم كان 7% العام السابق، حيث قام الرئيس بزيادة المعاشات لتعويض المواطنين عن هذا التضخم والزيادة الحقيقة فى الدخل.


وأشار إلى أن هذا العام قام بزيادة 13% من المعاشات، والسبب فى وصول معدل التضخم إلى 5.1%، لافتا إلى أن الرئيس يقوم بعمل تحسين حقيقي فى دخل أصحاب المعاشات أكثر من العام السابق.
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