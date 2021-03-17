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أخبار العالم

رسالة من أركان إسرائيل لـ أوروبا.. واجتماع عاجل بين تل أبيب وموسكو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:06 ص
جابي أشكنازي و أفيف
جابي أشكنازي و أفيف كوخافي
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سمر صالح
اهتمت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء بعقد اجتماع عاجل بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرة الروسي في موسكو بالإضافة إلى رسالة  رئيس أركان الجيش الإسرائيل لقادة أوروبا.

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى العاصمة الروسية موسكو، وسيجتمع اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، فإن إحدى المواضيع الرئيسية التي سيناقشها الجانبان هي الأوضاع في سوريا.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: إن "الهدف الرئيسي هو مناقشة معمقة للعلاقات الثنائية بين روسيا وإسرائيل، مع التشديد على طرق لبناء تعاون بالمجالات المشتركة للتجارة والاقتصاد".
 
وأضاف البيان أنه "سيتم إعطاء اهتمام خاص لمحاولات إعادة كتابة تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية، وتمجيد النازيين والمتعاونين معهم، وإنكار المحرقة ونسيان ضحايا النازية والأعمال البطولية للمحررين".
 
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن موضوع الحرب العالمية الثانية هو موضوع حساس جدًا بالنسبة للروس، ويقولون: إن الدول الغربية تقلل من دور الاتحاد السوفييتي ضد ألمانيا وحلفائها.

وفي سياق منفصل، حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قادة الدول الأوروبية من التعاطي مع القرارات الأخيرة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
 
ووفقًا للصحيفة العبرية أكد كوخافي لقادة الدول الأوروبية أن قرار الجنائية الدولية الأخير، يمكن أن يحدث ذلك لجنودكم أيضًا.
 

يشار إلى أن رئيس الدولة العبرية رفلين ورئيس الأركان كوخافي خرجا قبل يومين في رحلة أوروبية لمناقشة قرارات محكمة الجنايات الدولية الأخيرة بنفاذ قوانينها على كافة الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مما قد يخضع قادة الجيش الإسرائيلي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبوها ضد الفلسطينيين.
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