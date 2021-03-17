جايز حياتهم تتغير.. مبادرة "أنت استثنائي" تسعى لظهور الأفكار والمجهودات غير المرئية في المجتمع





وأضاف "مؤسس مبادرة أنت استثنائى"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن فكرة هذه المبادرة تأتى منذ تغير حياة بائع الفريسكا تماما منذ ظهوره وشهرته على مواقع السوشيال ميديا، معقبا "فكان من السهل نكمل على هذا النهج حتى نستطيع توصيل فكر ومجهود الناس غير المرئية في المجتمع، جايز حياتهم تتغير".





وأشار "مؤسس مبادرة أنت استثنائي"، إلى أن بعد مشاركة جميع الأشخاص على منصة تلك المبادرة، فوجد العديد من الأشخاص التى تحولت حياتهم بالفعل إلى الأفضل، مضيفا أن الهدف الأساسى للمبادرة هو توعية كل من يريد بداية مشروع خاصة به، كما ان المبادرة تساعده في الدعاية للمشروع الخاص به.





وأوضح، أن من لديه مشروع جديد ولم يكن لديه الأموال الكافية لإنشاء حملة دعاية وإعلان منتجاتها، فيتقوم المبادرة بنشر هذه المنتجات وإنشاء جميع الدعاية له، كما أن المبادرة تضمن له أن هذه المنتجات تصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.





وأكد، أن أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" يجمع طبقة متوسطة اقتصاديا من الناس ولكن موقع "فيس بوك" يكون ذات فئة عمرية أقل وطبقة أَفع اقتصاديا.

قال إسلام حمدي، مؤسس مبادرة "أنت استثنائي"، إنه تم بدء تلك المبادرة من شهر سبتمبر الماضى، ولكن يوجد أكثر من 120 ألف متابع وعضو على الصفحة الخاصة بتلك المبادرة على موقع التواصل "فيس بوك"، وأكثر من 30 ألفا على "لينكد إن"، منوها إلى أن التفاعل كبير مع المبادرة من اليوم الأول من بدئها.