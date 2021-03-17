مقترحان .. تفاصيل جديدة فى اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدورى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى كواليس اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدورى الممتاز اليوم الأربعاء.





كان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد دعا الأندية للاجتماع اليوم الأربعاء من أجل تبادل الآراء حول مصير الدوري الممتاز، في ظل المشاركات الخارجية للأندية، والأجندة الدولية للمنتخبات المصرية.





قال المصدر ذاته: اتحاد الكرة طرح مقترحين امام أندية الدوري الممتاز، بشأن مباريات الدورى المحلي خلال الموسم الجاري.





أضاف: المقترح الأول المقرر أن يتم طرحه خلال اجتماع الجبلاية والأندية يشمل ضغط المباريات المتبقية من الموسم الجاري من أجل عدم إرباك جدول المسابقة المحلية.



