أستاذ الاقتصاد يكشف تأثير زيادات الحد الأدنى للأجور على مرتبات القطاع الخاص

قال على الادريسى، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تتحكم فى الأجور التى تقدمها للعاملين فى جهاز الحكومة، لافتا إلى أن الدولة بشكل غير مباشر تبدأ فى تحريك مستويات الأجور في القطاع الخاص.





وأضاف على الإدريسى، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أنه من الصعب إلزام القطاع الخاص للتحرك فى منظومة الأجور التى تقدمها الدولة.





وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن معايير القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومى، منوها إلى أنه عند تحريك منظومة الأجور فى القطاع العام تضغط على القطاع الخاص بشكل غير مباشر على منظومة اجورة لان فى النهاية كلنا تحت اقتصاد واحد.





وتابع الخبير الاقتصادى، أن القطاع الخاص له معايير وطبيعة نشاط خاصة، وفى أى أزمة هناك مكسب وخسارة، موضحًا أن الدولة تبدأ التحرك فى الجانب الخاص بها وتضع خطوط عريضة للقطاع الخاص، مضيفًا أن القطاع الخاص دائما يعتمد على الكفاءة وله نظام مختلف وحرية .