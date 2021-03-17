النقاز لـ"صدى البلد": مشكلتي كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور

أوضح حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أسباب رحيله عن الزمالك، متعجبا من توجيه السباب له من بعض جماهير الأبيض.





ولعب النقاز مع الترجي، مساء أمس الثلاثاء، أمام الزمالك، وتمكن من صناعة هدف اللقاء الوحيد الذي سجله حمدو الهوني في الدقيقة 73.





ورحل النقاز عن الزمالك في ديسمبر 2019، وحينها كتب عبر حسابه على "انستجرام":«تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد، ولذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية، وليس لشهر ولا اثنين».





وعقب انتهاء مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، أوضح النقاز لـ"صدى البلد" الأسباب الذي دفعته للرحيل عن الأبيض: «رحلت عن الزمالك بسبب الإدارة مشكلتي كانت مع نجل الرئيس السابق (أمير مرتضى)، وليس مع جماهير الزمالك».





وعن اللعب بقوة أمام الزمالك قال: «أنا ألعب بكل قوة مع كل الفرق التي لعبت لها، الجميع رأى كيف لعبت مع الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي».





وأتم: «أود أن أوضح لجمهور الزمالك أن مشكلتي لم تكن معكم، المشكلة الرئيسية كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق، ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور».ِ



