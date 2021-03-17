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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يكرم طلاب الحقوق للوصول لنصف نهائي المحاكمات الصورية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:13 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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قســـم التعليــــم
كرم صباح اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس طلاب كلية الحقوق المشاركين فى المسابقة الإقليمية للمحاكمات الصورية المنظمة من قبل جامعة أكسفورد بعد وصولهم الدور النصف النهائي بالمسابقة ، وذلك بحضور ا.د. محمد صافى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب و ا.د. شوقي سليم وكيل كلية الزراعة السابق.

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حيث اشاد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بما حققه طلاب كلية الحقوق بوصولهم للدور نصف النهائي في المسابقة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتي فوزهم بالمركز الأول.
واوضح الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بأن فريق حقوق عين شمس قد حقق انجازا غير مسبوق بتأهله للمرة التاسعة على التوالي للجولات الدولية لمسابقة المحاكمات الصورية المنظمة من قبل جامعه اكسفورد بعد وصوله للدور نصف النهائي في المسابقة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط ، والتي جرت في الفترة من ٧ إلى ١٠ مارس ٢٠٢١، وبذلك يتأهل الفريق للمشاركة في الجولات الدولية التي ستقام في الفترة من ١٢ إلى ٢٣ أبريل القادم.
وتعد مسابقة برايس ميديا للمحاكمة الصورية من أكبر المسابقات الدولية للمرافعات، التي يشارك بها طلاب جامعات الحقوق من جميع الدول، وهي مسابقة فريدة من نوعها حيث أنها تنظم جولات اقليمية في كل منطقة في العالم، ومن خلال هذه الجولات الاقليمية تتأهل الفرق للجولات الدولية التي تنظم من قبل جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وتقدم الفرق المشاركة مذكرات مكتوبة يقيمها قضاة دوليون ثم تترافع الفرق المشاركة في المرافعات الشفوية أمام قضاة اخرين. ويتم التاهل بناء على نتائج كل من المرافعات المكتوبة والمذكرات الشفوية.

وقد شارك في المسابقة الاقليمية أحد عشر فريقا من مصر ولبنان وفلسطين ودول اخرى، وكان فريق جامعة عين شمس هو الفريق الوحيد الذي تأهل من الفرق المصرية.

ويعد فريق كلية الحقوق بجامعة عين شمس هو الفريق الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يتأهل باستمرار في كل السنوات الى المسابقة الدولية منذ العام ٢٠١٣ وحتى الان.
ضم الفريق الدكتور أحمد فتحى خليفة، ا.د. أحمد على ديهوم اشراف على النشاط ، وا. علي عادل عبد الفتاح، ا. رحمة سعيد الخشاب مدربي ، والطلاب علا عماد الدين زكريا من للفرقة الثالثة، وعد طارق محمود من الفرقة الرابعة، فادي حمدي محمد من الفرقة الرابعة، دنيا اشرف كمال من الفرقة الرابعة، روان إسماعيل محمد من الفرقة الثالثة.
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