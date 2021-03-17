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أخبار العالم

إلغاء عقوبة الجلد.. السعودية تكشف خطوات جديدة وعاجلة بقانون المملكة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:21 ص
السعودية تكشف خطوات
السعودية تكشف خطوات جديدة وعاجلة بقانون المملكة
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سمر صالح
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، عن خطوات جديدة وعاجلة خاصة بإلغاء عقوبة الجلد من القوانين الخاصة بالمملكة. 


وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية صدور توجيهات عليا للمحاكم تقضي بأنه يحق للمحكوم الذي صدر بحقه حكم يقضي بالجلد، التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.


وقالت الصحيفة إنه في ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا بعد تاريخ صدور المبدأ، سواء في الحق العام أو الخاص، للمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.


وأكدت أن الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يكون خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.


وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عن رئيس المحكمة العليا إن الأخير وجه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.


وألغت السعودية عقوبة الجلد، العام الماضي بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في المملكة.


وجاء في وثيقة للمحكمة أن القضاة، يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا" أو بعقوبة بديلة مثل "تقديم خدمات اجتماعية".
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