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توك شو

الصين تطلق مليون مركبة بـ الهيدروجين الأخضر.. لهذا السبب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:57 ص
احتباس حرارى
احتباس حرارى
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شيرين عادل
قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر ينتج من التحليل الكهربائى للمياه وعن طريق فصل  عنصرى الأكسجين عن الهيدروجين دون أى نواتج ثانوية.


وأوضحت الدكتورة وفاء على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تسعى إلى امتلاك مليون مركبة تعمل بالهيدروجين الأخضر فى عام 2030، مشيرة لوجود قطاعات صناعية لا تستطيع خفض الكربون دون الاستعانة بالهيدروجين الأخضر، ومنها الصناعات التحويلية فى البتروكيماويات. 


وأضافت أن الهيدروجين الأخضر غير ضار بالبيئة أو ملوث، لافتة إلى أن الثروة النظيفة للطاقة قادمة ومن الممكن أن يحل محل الغاز الطبيعى، مؤكدة أن رؤية مصر فيما يختص بالحد من التلوث تلاقت مع الأهداف الأممية 17 للتنمية المستدامة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن دولا كبرى وضعت ميزانيات عظمى بشأن خفض الكربون واستعمال الهيدروجين الأخضر. 


وتابعت أن مصر اختارت طريقا واحدا بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت أهدافها فى هذا المجال، خاصة مع تنويعها لمصادر الطاقة بإدخال الهيدروجين الأخضر كعضو جديد فى أسرة الطاقة المتجددة ليلحق بزملائه من الرياح والطاقة الشمسية. 
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