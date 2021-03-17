ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع رزان مغربي.. وداعا جدتي يا صاحبة الابتسامة الحلوة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:24 ص
رزان مغربى
رزان مغربى
Advertisements
شروق حمدى
أعلنت الفنانة رزان مغربي عن وفاة جدتها من خلال منشور عبر حسابها بـ فيسبوك 
وقالت رزان مغربي من خلال منشورها :" البقاء لله توفت جدتي الثانية الغالية صاحبة الابتسامة الحلوة كانت دايما تقولي انت قطقوطة وتغنيلي عقد اللولو شوي شوي عم يخلص ".

وأضافت رزان مغربي:" الله يرحمك يا تيتا هيفا رح نشتقلك و منحبك كلنا لأنك ربيتينا على ضحكة عزاء للعيلة كلها العزيز سمير واحمد و سميرة في جنة الخلود الله ينور مكانها سلام لخالو و كل الاحبة انت من ريحة الأحبة سلمي عليهم"


وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر و راضي بعد غيابها عن السينما 10سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع أحمد آدم.. رزان المغربي تشارك كواليس فيلمها "صابر وراضي"

رزان مغربي تشارك جمهورها الأغنية الشعبية لفيلمها "صابر وراضي"

بإطلالة ساحرة.. رزان مغربي تخطف الأنظار عبر انستجرام

رزان المغربي تعبر عن حبها لموسم الصيف أكثر من الشتاء.. شاهد

رزان المغربي تخطف أنظار الجمهور بإطلالة أبيض وأسود.. شاهد

2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

إلغاء عقوبة الجلد.. السعودية تكشف خطوات جديدة وعاجلة بقانون المملكة

تسبب السرطان .. احذر الشواء على الفحم بهذه الطريقة

ترامب يرد على أنباء اعتزام ميجان ماركل الترشح لرئاسة أمريكا في 2024

10 مليارات دولار.. وزير إماراتي يكشف دوافع بلاده للاستثمار في إسرائيل

بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

التأمين الاجتماعي تكشف حيثيات زيادة المعاشات 13٪ مقارنة بالعام المالي السابق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور