الموت يفجع رزان مغربي.. وداعا جدتي يا صاحبة الابتسامة الحلوة

أعلنت الفنانة رزان مغربي عن وفاة جدتها من خلال منشور عبر حسابها بـ فيسبوك
وقالت رزان مغربي
من خلال منشورها :" البقاء لله توفت جدتي الثانية الغالية صاحبة الابتسامة الحلوة كانت دايما تقولي انت قطقوطة وتغنيلي عقد اللولو شوي شوي عم يخلص ".
وأضافت رزان مغربي
:" الله يرحمك يا تيتا هيفا رح نشتقلك و منحبك كلنا لأنك ربيتينا على ضحكة عزاء للعيلة كلها العزيز سمير واحمد و سميرة في جنة الخلود الله ينور مكانها سلام لخالو و كل الاحبة انت من ريحة الأحبة سلمي عليهم"
وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر و راضي بعد غيابها عن السينما 10سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.
فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.