أورمان الشرقية تنتهي من توزيع البطاطين على غير القادرين

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية انتهى من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها على غير القادرين من الاسر الاولى بالرعايا والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.

وأكد "شعبان" أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (مركز ابوحماد – مركز أبوكبير – مركزأولادصقر – مركز الابراهيمية – مركز الزقازيق – مركز بلبيس – مركز فاقوس – مركز كفرصقر – مركز الحسينيه – مركز مشتول السوق – مركز منيا القمح – مركزديرب نجم – مركز ههيا)، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت اشراف مديرية التصامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وأضاف أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

وأشار الي أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قام هذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.