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خبير اقتصادي: الذهب يفقد رونقه مقابل العملات الرقمية "فيديو"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نضال عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن هناك مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا، ما أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح بأي تجاوز من قبل بريطانيا، لافتًا إلى أن عوائد السندات الأمريكية  تكبح مكاسب الأسواق العالمية.

واضاف عبد الهادي، خلال لقاء خاص على فضائية "سكاي نيوز"، إن الاقتصاد الأمريكي به العديد من العقبات، مشيرًا إلى هناك ترقب حول قرارات حديدية في السياسة النقدية الأمريكية.

وتابع أن الذهب بدأ يفقد بريقه بمجرد ظهور لقاح كورونا، منوهًا بأن أسعار الذهب تتماسك فوق مستويات 1700 دولار للأونصة، والإقبال الشديد على العملات الرقمية أدى إلى ابتعاد الناس عن الاستثمار في الذهب.
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