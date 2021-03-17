أول فوز للفرق المصرية بالكونغو.. أرقام غير مسبوقة حققها الأهلي عقب ثلاثية فيتا كلوب

واصل النادي الأهلي الاحتفال بفوز الفريق أمس، الثلاثاء، أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.









ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق وعلق: "صباح الانتصار فريقنا يحقق أول فوز في تاريخ الفرق المصرية على الأراضي الكونغولية، أول فوز بثلاثية خارج ملعبنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2001، الفوز الأول لفريقنا خارج ملعبه في مرحلة المجموعات منذ الفوز على الترجي في نسخة 2018".









وكان الأهلي فاز أمس أمام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.