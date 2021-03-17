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أخبار العالم

10 مليارات دولار.. وزير إماراتي يكشف دوافع بلاده للاستثمار في إسرائيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 ص
وزير إماراتي يكشف
وزير إماراتي يكشف دوافع بلاده للاستثمار في إسرائيل
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سمر صالح
تحدث وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، عن عزم الإمارات استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر قوله إن إعلان الإمارات عن دراسة احتمال استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل ينطلق "من أهداف تجارية ولا يمت بصلة بالسياسة".

وأضاف الوزير الإماراتي، أن ذلك يتماشى مع سجل الإمارات في البحث عن فرص للاستثمار من حول العالم. 

وسلط الضوء على أن الإمارات لا تزال في المراحل الأولى من دراسة القوانين والتشريعات في إسرائيل. وشدد الجابر على أنهم يعملون على تحديد ما هي الاتفاقات الثنائية، التي من الضروري عقدها لدعم الاستثمارات وحمايتها. 

وكانت الإمارات قد أعلنت الخميس الماضي عن دراستها احتمال استثمار 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات منها قطاع الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية علاوة على التكنولوجيا الزراعية. بيد أن الدكتور سلطان الجابر شدد على أنهم في المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المسائل التي يجب حلها قبل المباشرة بأي استثمار. 

وردا على أسئلة بشأن الاستثمارات المقرر القيام بها في إسرائيل، قال الجابر إن الإمارات دائما ما تبحث عن استثمارات جاذبة في الأماكن المناسبة في عالم شديد التنافسية. 

وأضاف أنه توجد الكثير من الفرص في عدد من القطاعات، علما أنهم سيواصلون تقييمها لمعرفة ميزاتها الاستراتيجية وقيمتها الاقتصادية.
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