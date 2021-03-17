ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

جبل المجازات.. رواية تحصد جائزة يحيى حقى للكتاب الشباب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلنت أمانة جائزة "يحيى حقي" للكتاب الشباب عن النتيجة النهائية للجائزة، والتي أسفرت عن فوز رواية "جبل المجازات" لأحمد محمد كامل بالمركز الأول، يليها روايتي "أطياف كاميليا" لنورا ناجي و"الغرفة 304" لعمرو عزت في المركز الثاني مناصفة، فيما حلت روايتي "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت في المراكز التالية.

يذكر أن جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم لجائزة "يحيى حقي" للرواية لشباب الكتاب 2020-2021 فى دورتها الأولى، والمقدمة من تحالف المصريين في أمريكا الشمالية وكندا، وكانت القائمة القصيرة قد ظهرت يوم 8 مارس.

كما يشار إلى أن الجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري للفائز الأول، أما قيمة الجائزة للفائز الثاني 70 ألف جنيه مصري.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور