النيابة العامة تحيل 4 متهمين في محاولة قتل ضباط مرور البساتين للجنايات

أحالت النيابة العامة 4 متهمين بمحاولة قتل ضابط وحدة مرور البساتين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه ملازم اول محمود عثمان محمد ضابط وحدة مرور البساتين عمدا بغير سبق اصرار او ترصد بان اطلق المتهم الأول صوبه ثلاث اعيرة نارية من السلاح الناري بحوزته حال لحاقه بالمتهمين من الثاني حتى الرابع مستقلين السيارة الرقيمة ب م ۲۸۱۷ حائزين للأسلحة النارية والذخائر يشدون من ازر بعضهم البعض على مسرح الجريمة للحيلولة دون اغلاقه لطريق الاتوستراد والتمكن من ضبطهم على اثر ارتكابهم الواقعة إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انبطاحه ارضا لدى اطلاق تلك الأعيرة النارية وتمكنهم من الفرار من استيقافه.
كما شرعوا في سرقة السيارة الرقيمة ط در ۲۳۱ والمملوكة للمجني عليه / سامح مجدى محمود حال كونهم حاملين الاسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه الا وهو ابصار حارس العقار لہم حار كسرهم لزجاج السيارة والدلوف اليها وصياحه للمارة للحاق بهم مما حدا بهم للفرار و استعملوا القوة والعنف مع موظف عام المجني عليه المار بيانه بان ارتكبوا تجاهه الأفعال السابقة لحمله بغير حق على الامتناع عن ضبطهم وبلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار حال حملهم الأسلحة النارية والبيضاء كما حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة (ثلاث مسدسات عياری ۹ مم و۷٫65 مم) بغیر ترخيص وحازوا سلاحين ناريين غير مششخنين (مسدسين) بغير ترخيص و حازوا ذخائر (طلقات) مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان دون ترخيص