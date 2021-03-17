النيابة العامة تحيل 4 متهمين في محاولة قتل ضباط مرور البساتين للجنايات

لارادتهم فيه الا وهو ابصار حارس العقار لہم حار كسرهم لزجاج السيارة والدلوف اليها وصياحه للمارة للحاق بهم مما حدا بهم للفرار و استعملوا القوة والعنف مع موظف عام المجني عليه المار بيانه بان ارتكبوا تجاهه

الأفعال

السابقة لحمله بغير حق على الامتناع عن ضبطهم وبلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار حال حملهم

الأسلحة

النارية والبيضاء كما حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة (ثلاث مسدسات عياری ۹ مم و۷٫65 مم) بغیر ترخيص وحازوا سلاحين ناريين غير مششخنين (مسدسين) بغير ترخيص و حازوا ذخائر (طلقات) مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان دون ترخيص