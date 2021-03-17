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أخبار العالم

العراق: ضبط حبوب مخدرة برفقة مسافر قادم من إيران

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ضبط حبوب مخدرة برفقة مسافر قادم من إيران في منذ زرباطية الحدودي.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة نشرته وسائل إعلام عراقية فأن "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط 390 حبة مخدرة بحوزة مسافر عراقي قادم من إيران".

مكافحة مخدرات المنفذ، ضبطت المتهم في صالة المسافرين، فيما تمت إحالته وفق محضر اصولي الى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حسب البيان.

يذكر انه في الآونة الاخيرة كثرت ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق، في حين تستمر عمليات القاء القبض بحق عناصر هذه الشبكات المتورطة ببيع المخدرات وتجارتها.

ففي 10 مارس الجاري، أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة مخدرات مؤلفة من 9 عناصر في محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي.

وفي بداية 2021، أعلن جهاز الأمن الوطني عن ضبط احد "اخطر" تجار المخدرات في محافظة البصرة الجنوبية.
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