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أخبار العالم

"الخارجية الروسية": قرار بريطانيا بزيادة الإمكانات النووية ضار سياسيا ويهدد الاستقرار العالمي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن قرار بريطانيا برفع إمكاناتها النووية وجهت ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح.
وقال ريابكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، تعليقا على استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة: "إن هذا القرار غير محفز ويضر سياسيا من وجهة نظرنا بمهمة تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن المبررات المطروحة لدعم هذا القرار البريطاني خاطئة. 
وأضاف أن أقرب حليف للولايات يوجه ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح"، مؤكدا أن بلاده ستأخذ في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية العسكرية استراتيجية لندن لزيادة الإمكانيات النووية. 
يُذكر أن استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة كشفت أمس الثلاثاء أن بريطانيا تحتفظ بأربع غواصات مسلحة نووية، واحدة منها ستكون في حالة تأهب دائم. 
وتنص استراتيجية الدفاع البريطانية على جعل المملكة المتحدة لاعبا ذا مغزى في الفضاء، مع استراتيجية فضائية متكاملة تجمع للمرة الأولى بين سياسة الفضاء العسكرية والمدنية، وضمان أن تكون لدى المملكة المتحدة القدرات اللازمة لحماية مصالحها والدفاع عنها في مجال الفضاء، بما في ذلك من خلال قيادة فضائية جديدة والقدرة على إطلاق أقمار صناعية بريطانية من المملكة المتحدة بحلول عام 2022.

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