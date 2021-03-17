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برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية لكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد

أعلنت النائبة الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، تأيدها الكامل لتصريحات المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشان التحذير من الموجه الثالثة لفيروس كورونا وتهاون بعض المواطنين بالفيروس، قائلة:  "بدأنا نخالف الإجراءات حتى في الأماكن المغلقة، كما أن هناك عدم التزام إطلاقا بتلك الإجراءات، وبدأنا نلاحظ داخل الأتوبيس لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة وهي أبسط الإجراءات". 

واستنكرت د/ صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، هذا التصرف من قبل بعض المواطنين قبل حلول الموجه الثالثة للفيروس والذي من المقرر أن تحل علينا بداية من شهر أبريل المقبل، مؤكدة أنه يجب على كافة المواطنين الشعور بالمسؤولية أكثر من ذلك، وضرورة الوعي بخطورة كورونا، التي تُعتبر هي أكثر قوة عن المراحل السابقة. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تصريحات المستمرة من قبل الحكومة بشأن تنظيم عدد من الحملات الرقابية والدورية على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات؛ لضبط المخالفين للقرارات الحكومية ليس لها أدني علاقة بالواقع، وأكبر دليل على ذلك عودة الشيشة مرة أخرى في المقاهي وسير المواطنين بدون كمامات، فضلا عن عدم إتباع الإجراءات الاحترازية للمواجهة الفيروس. 

وطالبت البرلمانية، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يُثبت عليه مخالفه للإجراءات الاحترازية للفيروس، فضلا عن تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة في الشارع المصري؛ للعبور بهذه الفترة إلى بر الأمان وبأقل الخسائر مثلما نجحت الدولة في مواجهة المرحلة الأولى والثانية.
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