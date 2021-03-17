لا أفضل الصلاة فى المسجد باستمرار .. شريف مدكور: تعلمت اليوجا من أجل الخشوع

نشر الإعلامى شريف مدكور مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تعظيمه لشعيرة الصلاة وأنه يجب أن يكون خاشعا أثناء الصلاة.
وقال شريف : "تعلمت اليوجا قبل أعوام حتى أتمكن من تصفية ذهنى والتركيز في أداء الصلاة، وتعلمت كيفية الاستعداد جسديا ونفسيا لإقامة الصلاة، منذ مرحلة الوضوء، حتى أقف في مكان معين من منزلى وأبدأ في الدعاء لبدء الصلاة، وأفصل ذهنى نهائيا عن أى مؤثرات خارجية.
واضاف شريف : لا أفضل الصلاة فى المسجد باستمرار، لأنه يفتقد الهدوء والتركيز اللازمين لتأدية صلاتى بصورة يقبلها قلبى وعقلى، بسبب التشتيت المستمر من الأصوات الجانبية، والتي من المفترض ألا تعلوا من أفواه المصلين، بالإضافة إلى أجراس الهواتف المحمولة التى قد ترن فينقطع تركيزه، ولذلك خصصت أركانا معينة للصلاة فى منزلى.
أوضح شريف مدكور : لا أهتم بالمنتقدين، خاصة من يتهموننى بعدم زيارة الكعبة، مؤكدًا أحرص على أداء مناسك العمرة، وعندما اصل إلى المدينة المنورة، اصلي في المسجد النبوى وأنفصل عن العالم كله ولا اسمع إلا صوتى، وهو دائم المحافظة على الخشوع لحرصى على عمل اتصال بينى وبين السماء، لافتًا إلى أن هذا الشعور محروم منه الكثير.