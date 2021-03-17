لا أفضل الصلاة فى المسجد باستمرار .. شريف مدكور: تعلمت اليوجا من أجل الخشوع





وقال شريف : "تعلمت اليوجا قبل أعوام حتى أتمكن من تصفية ذهنى والتركيز في أداء الصلاة، وتعلمت كيفية الاستعداد جسديا ونفسيا لإقامة الصلاة، منذ مرحلة الوضوء، حتى أقف في مكان معين من منزلى وأبدأ في الدعاء لبدء الصلاة، وأفصل ذهنى نهائيا عن أى مؤثرات خارجية.





واضاف شريف : لا أفضل الصلاة فى المسجد باستمرار، لأنه يفتقد الهدوء والتركيز اللازمين لتأدية صلاتى بصورة يقبلها قلبى وعقلى، بسبب التشتيت المستمر من الأصوات الجانبية، والتي من المفترض ألا تعلوا من أفواه المصلين، بالإضافة إلى أجراس الهواتف المحمولة التى قد ترن فينقطع تركيزه، ولذلك خصصت أركانا معينة للصلاة فى منزلى.



