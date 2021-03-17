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رياضة

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:29 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اعرب محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة استادات عن سعادته بفوز الاهلي امس امام فيتا كلوب في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا 

وكتب محمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحمد لله علي ان الواحد اهلاوي  "

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب ، في المباراة التي أقيمت  باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.
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