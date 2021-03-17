أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

وكتب محمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحمد لله علي ان الواحد اهلاوي "

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب ، في المباراة التي أقيمت باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.