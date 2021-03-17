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فن

نجل أحمد السقا عن مسلسل "نسل الأغراب": هيبقى مختلف تماما عن اى حاجة ظهر فيها أحمد السقا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:35 م
احمد السقا ونجلة
احمد السقا ونجلة
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مريم عزت
روج ياسين أحمد السقا، عن مسلسل " نسل الاغراب " الذى يشارك به والده الفنان احمد السقا فى الموسم الرمضانى. 
وكتب نجل الفنان أحمد السقا عبر خاصية " الستورى " بحسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، "نسل الاغراب هيبقى مختلف تماما عن اى حاجة ظهر فيها احمد السقا ... وعد " .

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حيث تدور أحداثه حول  صراع كبير بين "غفران الغريب"  ويجسده أميركرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.


وذلك في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج محمد سامي.

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