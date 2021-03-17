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تعليم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستعرض تقريرًا حول انطلاق مشروع بحثي صناعي (مصري- بريطاني)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول انطلاق مشروع بحثي صناعي (مصري- بريطاني) بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وجامعة برمنجهام بريطانيا، وبمشاركة شركة اجيسكو؛ لانشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بتمويل من صندوق نيوتن - مشرفة.

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ويهدف المشروع إلى تطوير ونقل تكنولوجيا حديثة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة وتوطينها وتصنيعها في مصر بما يخدم الأهداف القومية لتوفير المياه.

جدير بالذكر أن المشروع يضم فريق بحثي من المركز القومي للبحوث برئاسة د. حسام الناظر الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية، وفريق بحثي من جامعة برمنجهام ببريطانيا برئاسة د. فيليب دافيدذ، وبمشاركة شركة اجيسكو برئاسة د. هاني بركات رئيس مجموعة أيجيسكو الدولية.
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